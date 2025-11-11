Piloti Sipontini: presenti alla Finale Nazionale CRZ
Piloti Sipontini: presenti alla Finale Nazionale CRZ!
La scuderia garganica Piloti Sipontini è pronta a lasciare il segno alla Finale di Coppa Italia ACI Sport, in occasione del 22° Rally Tirreno Messina, organizzato da Top Competition.
Oltre 150 equipaggi si daranno battaglia sulle spettacolari strade siciliane, e tra questi ci sarà anche il nostro portacolori Graziano Taglienti, affiancato dal suo inseparabile navigatore Davide Luciani, a bordo della grintosa Renault Clio Williams A7.
Un equipaggio affiatato, unito da passione, amicizia e tanta voglia di mettersi in gioco: “Andiamo a confrontarci con i migliori d’Italia — raccontano Graziano e Davide — per fare esperienza, crescere ancora e, perché no, provare a portare a casa un grande risultato per la nostra classe. Daremo tutto, come sempre!”
Il programma di gara:
Sabato 15 novembre: dalle 7:00 alle 14:00 si svolgeranno le verifiche sportive e tecniche, con priorità per gli equipaggi che parteciperanno allo shakedown sulla parte centrale della prova “Peloritani” (2,38 km). Nel pomeriggio verranno pubblicati l’elenco dei verificati e l’ordine di partenza, seguiti alle 16:00 dal briefing ufficiale al Palasport. Poi, nel suggestivo scenario di Piazza Duomo, cuore pulsante di Messina, alle 18:01 si terrà la cerimonia di partenza. Subito dopo la gara entrerà nel vivo con due prove speciali in notturna:
- “Le Masse” (3,40 km) alle 18:37
- “Reginella” (4,10 km) alle 19:06
Infine, rientro in Piazza Duomo per il riordino notturno alle 20:30.
Domenica 16 novembre, il rally proseguirà tra i monti Peloritani e la costa tirrenica, con oltre 83 km di prove speciali. Le sfide più attese:
- “Peloritani” – 13,40 km
- “Roccavaldina” – 5,40 km (3 passaggi)
- “Rometta” – 8,70 km (3 passaggi)
- “Campo Italia” – 6,50 km (1 passaggio)
L’arrivo e la cerimonia di premiazione si terranno alle 17:45, sempre nella splendida cornice di Piazza Duomo.
La gara sarà seguita in diretta su ACI Sport TV (canale 228 Sky e 52 Tivùsat) e in streaming online.
In bocca al lupo ai nostri ragazzi! Forza Graziano e Davide, portate in alto i colori dei Piloti Sipontini e del nostro Gargano!