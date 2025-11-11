[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Piloti Sipontini: presenti alla Finale Nazionale CRZ!

La scuderia garganica Piloti Sipontini è pronta a lasciare il segno alla Finale di Coppa Italia ACI Sport, in occasione del 22° Rally Tirreno Messina, organizzato da Top Competition.

Oltre 150 equipaggi si daranno battaglia sulle spettacolari strade siciliane, e tra questi ci sarà anche il nostro portacolori Graziano Taglienti, affiancato dal suo inseparabile navigatore Davide Luciani, a bordo della grintosa Renault Clio Williams A7.

Un equipaggio affiatato, unito da passione, amicizia e tanta voglia di mettersi in gioco: “Andiamo a confrontarci con i migliori d’Italia — raccontano Graziano e Davide — per fare esperienza, crescere ancora e, perché no, provare a portare a casa un grande risultato per la nostra classe. Daremo tutto, come sempre!”

Il programma di gara:

Sabato 15 novembre: dalle 7:00 alle 14:00 si svolgeranno le verifiche sportive e tecniche, con priorità per gli equipaggi che parteciperanno allo shakedown sulla parte centrale della prova “Peloritani” (2,38 km). Nel pomeriggio verranno pubblicati l’elenco dei verificati e l’ordine di partenza, seguiti alle 16:00 dal briefing ufficiale al Palasport. Poi, nel suggestivo scenario di Piazza Duomo, cuore pulsante di Messina, alle 18:01 si terrà la cerimonia di partenza. Subito dopo la gara entrerà nel vivo con due prove speciali in notturna:

“Le Masse” (3,40 km) alle 18:37

“Reginella” (4,10 km) alle 19:06

Infine, rientro in Piazza Duomo per il riordino notturno alle 20:30.

Domenica 16 novembre, il rally proseguirà tra i monti Peloritani e la costa tirrenica, con oltre 83 km di prove speciali. Le sfide più attese:

“Peloritani” – 13,40 km

“Roccavaldina” – 5,40 km (3 passaggi)

“Rometta” – 8,70 km (3 passaggi)

“Campo Italia” – 6,50 km (1 passaggio)

L’arrivo e la cerimonia di premiazione si terranno alle 17:45, sempre nella splendida cornice di Piazza Duomo.

La gara sarà seguita in diretta su ACI Sport TV (canale 228 Sky e 52 Tivùsat) e in streaming online.

In bocca al lupo ai nostri ragazzi! Forza Graziano e Davide, portate in alto i colori dei Piloti Sipontini e del nostro Gargano!