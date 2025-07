[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pietro Famiano è il nuovo collaboratore dell’area sportiva del Manfredonia Calcio 1932.

Ex calciatore professionista, Pietro affiancherà il Direttore Sportivo mettendo a disposizione esperienza, competenza e grande conoscenza del mondo del calcio.

Nato a Marcianise nel 1983, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, dove ha conquistato uno Scudetto Giovanissimi da protagonista, firmando una doppietta in finale contro la Lazio. In bianconero ha fatto parte di tutte le rappresentative azzurre giovanili, distinguendosi come uno dei talenti più brillanti della sua generazione.

Nel corso della carriera ha militato in Serie C e D con le maglie di Nocerina, Giugliano, Bacoli, Turris, Orvietana, Real Rimini, Battipagliese e Potenza, dopo due stagioni alla Triestina in Serie B.

Con il suo passato da fantasista e uomo spogliatoio, Famiano sarà un prezioso punto di riferimento all’interno dello staff tecnico, contribuendo a creare un ponte diretto tra campo e società.