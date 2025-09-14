[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pienone a Candela per il Stritt Street

CANDELA – Anche quest’anno il festival degli artisti di strada, Stritt Street, ha trasformato Candela in un palcoscenico a cielo aperto.

Ne è ben consapevole Nicola Gatta, primo cittadino del paese dei Monti Dauni, che ha commentato la prima delle due serate della kermesse, giunta alla sua terza edizione e che ha visto migliaia di visitatori ammirare le numerose attrazioni, tra cui l’argentino Ete Clown, star internazionale di Tu Si Que Vales.

“È un’esplosione di arte, di musica, con tanti artisti che fino a domenica sera porteranno il loro estro qui a Candela. Questo festival – ha detto Gatta – è stato finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal Ministero della Cultura che ha creduto e ha accolto questo nostro progetto e che ci ha permesso anche di destagionalizzare i flussi turistici, rispetto ad un’estate che ha portato tantissima gente a Candela, grazie ad un programma ricco di eventi e iniziative.

Siamo felici di vedere Candela sempre viva, sempre bella. Già si sta programmando per il prossimo Natale, con una serie di eventi che possono sicuramente ancor di più portare Candela ai vertici del turismo di Capitanata”.

Grande attesa, questa sera, per il pianoforte gigante e per degli atleti particolarissimi che si esibiranno dal campanile della chiesa matrice. Ma Stritt Street mostrerà ai visitatori tante splendide sfaccettature di un paese che, oltre al turismo, vive di enogastronomia e di cultura.