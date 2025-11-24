Politica Capitanata

Piemontese sfonda quota 30.000 preferenze! È il terzo più votato della Puglia

Redazione25 Novembre 2025
Raffaele Piemontese è incontenibile, gia nel 2020 il suo risultato di 21.000 preferenze sembrava sbalorditivo. Ma questa volta bissa il successo superando le 30.000 preferenze.

È indubbiamente i più suffragato della Provincia di Foggia ma quel che più conta per “pesare” a Libero regionale è il terzo più votato della regione dietro al barese Francesco Paolicelli che ha superato le 32.000 preferenze ed il Leccese Stefano Minerva che supera le 31.000 preferenze.

Tanta la potenza del candidato di Monte Sant’Angelo che è riuscito a trasferire oltre 10.000 preferenza alla sua fidata Rossella Falcone.

