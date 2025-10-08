[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Piemontese: “Gino Lisa, accordo in chiusura con AeroItalia”. Voli dal 1° novembre?

Le parole dell’assessore foggiano Raffaele Piemontese ai microfoni di FoggiaTv:

“Nei giorni scorsi abbiamo tenuto molte riunioni con AdP, soggetti imprenditoriali e compagnie aeree. Stiamo chiudendo l’accordo con AeroItalia, credo che dal 1° novembre riprenderemo i voli per Milano e Torino. Stiamo ragionando su un’altra rotta” così l’assessore alla sanità della Giunta Emiliano.

“Per cause non dipendenti da noi Lumiwings ha avuto problemi di liquidità per debiti accumulati non a Foggia, ma in altri aeroporti come in Bosnia ed in Francia”.

“La soluzione B, quella alternativa è pronta. Sugli slot assegnati a Lumiwings a Milano, ad esempio, ci stiamo ragionando” chiude Piemontese.