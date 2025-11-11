[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Piemontese: “Complimenti al professor Carrieri, punto di riferimento per l’innovazione sanitaria in Puglia”

“Rivolgo le mie più sincere congratulazioni al professor Giuseppe Carrieri per la sua riconferma alla presidenza della Società Italiana di Urologia. È un riconoscimento che premia la sua competenza scientifica e la sua instancabile capacità di far crescere la scuola urologica di Foggia, rendendola un’eccellenza nazionale”.

Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, ricordando i più recenti momenti condivisi con il professor Carrieri, preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia e direttore del Dipartimento di Urologia del Policlinico “Riuniti” di Foggia.

“Negli ultimi mesi – prosegue Piemontese – abbiamo condiviso iniziative che testimoniano come la Puglia, e in particolare Foggia, stia diventando un laboratorio di innovazione sanitaria. Penso al nuovo Centro di Simulazione Chirurgica, una struttura d’avanguardia che forma giovani medici e specialisti attraverso tecnologie robotiche e modelli 3D, e che può diventare un polo di riferimento nazionale per la formazione medica. Penso anche al progetto pilota per la diagnosi precoce del tumore alla prostata, il primo del Sud Italia, che rappresenta un passo decisivo verso una prevenzione più capillare e accessibile per migliaia di uomini pugliesi”.

“La recente partecipazione del Policlinico di Foggia al Congresso nazionale della Società Italiana di Urologia, con interventi chirurgici trasmessi in diretta da Foggia a Sorrento, è un’altra prova tangibile della qualità e del livello di competenze che stiamo raggiungendo”, ha aggiunto Piemontese, sottolineando che “è motivo di orgoglio per tutto il sistema sanitario regionale vedere professionisti pugliesi portare innovazione e formazione in contesti scientifici di così alto livello”.