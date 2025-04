[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Piemontese: apertura domande per progetti e campi estivi sportivi

È uscito sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia di oggi l’Avviso pubblico “A-D 2025 – Progetti e Campi Estivi Sportivi”, con una dotazione finanziaria complessiva di 1 milione di euro destinata alla promozione dell’attività fisico-motoria e sportiva sul territorio pugliese.

L’intervento si inserisce nella più ampia strategia regionale per la diffusione dello sport come strumento di benessere, coesione sociale e contrasto alle disuguaglianze. I fondi sono così ripartiti: 800 mila euro per sostenere progetti sportivi annuali e 200 mila euro per la realizzazione di campi estivi sportivi.

L’obiettivo è duplice: favorire l’inclusione sociale e incentivare l’adozione di stili di vita sani, abbattendo le barriere economiche e sociali che ancora limitano l’accesso allo sport per molti cittadini, in particolare minori e persone con fragilità.

L’Avviso è rivolto a Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva, Comitati organizzatori senza scopo di lucro, Comuni e altri Enti pubblici e privati con finalità sportive.

Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica da martedì 22 aprile a giovedì 15 maggio prossimi, accedendo tramite SPID alla sezione “SPORT” del portale regionale moduli.regione.puglia.it.

“Con questo avviso continuiamo a investire su uno sport accessibile, diffuso e radicato nei territori, in coerenza con il percorso che ha portato la Puglia ad essere proclamata Regione Europea dello Sport 2026 — ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese —. Sostenere i progetti delle associazioni, dei comuni e degli enti sportivi significa alimentare un sistema virtuoso che promuove il benessere delle comunità e valorizza il lavoro quotidiano di chi opera sul campo, spesso in modo volontario, per generare inclusione e cittadinanza attiva”.

I progetti selezionati riceveranno un contributo massimo di 5 mila euro, mentre per i campi estivi è previsto un sostegno fino a 2mila euro. Saranno valutati sulla base di criteri che premiano la qualità progettuale, le collaborazioni con enti scolastici e sociali, la sostenibilità ambientale, la varietà delle attività proposte e la capacità di comunicare e promuovere le iniziative.