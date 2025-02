[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Piccolo Teatro di Foggia, in scena il tema dell’invalidità con la commedia ‘Aggiustati per le feste’

‘Cammini’, la stagione 2024-2025 del Piccolo Teatro di Foggia continua con la commedia ‘Aggiustati per le feste’ scritta e diretta da Dino La Cecilia. L’appuntamento sul palco di via Nicola Delli Carri è per i giorni 28 febbraio, 1-2-7-8-9-14-15-16 marzo (venerdì e sabato sipario alle ore 21, domenica alle 19.30). In scena, insieme allo stesso La Cecilia, anche Fabio Conticelli, Gino De Stefano, Rita Dell’Aquila, Sarah Panessa, Mariagrazia Salemme, Monica La Salandra, Tonia Di Maggio. I costumni e le scenografie sono di Emanuela Salvatore, il trucco di Simona Delli Carri, gli scenotecnici sono Ciro Marchetti e Ciro Carnevale, al mixer audio e luci ci sono Pasquale Mongiello e Daniele Ricciardi. Fotografie di scena a cura di Ivan Cocco.

La commedia, ambientata ai giorni nostri, racconta le vicende di una famiglia alquanto bizzarra composta da madre, padre e due figli, alle prese con l’attualissimo tema dell’invalidità (reale o presunta?) e le divertenti conseguenze della curiosità dei vicini. A complicare la vicenda c’è l’amore tra la figlia Caterina e l’eccentrico fidanzato detestato da papà Eraldo i cui nervi saranno messi a dura prova anche dagli interventi inopportuni dei vari amici di famiglia.

“Dopo aver trattato la tematica molto forte della Shoah, il Piccolo Teatro torna alla sua principale vocazione, ovvero quella di raccontare attraverso l’uso dell’ironia, del sarcasmo, della comicità quelle che sono le miserie della nostra società. A questo giro parliamo di invalidità: sarà vera o no? Lo lasciamo scoprire al pubblico che verrà a vederci. Quello che posso anticipare è che sì, ci sarà da divertirsi, ma allo stesso tempo daremo spunti di riflessione che riguardano la sfera umana, l’autenticità e l’ipocrisia” spiega Dino La Cecilia, direttore artistico del Piccolo Teatro di Foggia.

Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 0881.723454 – 329.7867649. L’ingresso è riservato ai soli soci.

La stagione 2024-2025 del Piccolo Teatro di Foggia prende il nome di ‘Cammini’ in una sorta di continuità con ‘Mònde – Festa del Cinema sui Cammini’ di Monte Sant’Angelo per diventare strumento di connessione fra l’arte e la città di Foggia attraverso percorsi di esplorazione urbana e paesaggistica. Periodicamente, infatti, verranno proposte delle giornate dedicate ai ‘cammini’, ovvero alla riscoperta della città per tornare ad amarla e per farla amare.