“Piccolo è grande”, il Comune di Deliceto lancia concorso e premio fotografico

Partecipare è semplice e gratuito: basta inviare due fotografie a piccoloegrandedeliceto@gmail.com

Le immagini daranno vita a una mostra, il soggetto delle foto è libero, tre premi in denaro per i vincitori

Premio speciale agli scatti su Deliceto, su visitdeliceto il regolamento e tutte le info per partecipare

DELICETO (Fg) – Un premio, una mostra e una chiamata a raccolta per tutti coloro che desiderano raccontare, attraverso la fotografia, il dialogo tra ciò che è piccolo e ciò che è grande. Un dettaglio che rivela un paesaggio, certo, ma anche un oggetto che custodisce un sentimento, un gesto che apre una storia, un frammento che rimanda a qualcosa di più vasto. Può essere la curva di un vicolo che suggerisce l’anima di un borgo, così come un anello che racconta un grande amore o una chiave che apre una casa carica di legami. È questo l’orizzonte dell’iniziativa “Piccolo e grande”, il bando dedicato agli amanti della fotografia nell’ambito di “Mystica Harmonia”, progetto promosso dal Comune di Deliceto e finanziato dal PNRR – Linea Borghi.

COME PARTECIPARE. Il bando è aperto a tutti, la partecipazione è gratuita: è sufficiente inviare due fotografie (formato jpg, alta risoluzione) all’indirizzo email piccoloegrandedeliceto@gmail.com entro il 10 marzo 2026. Assieme alle fotografie, ogni autrice e ogni autore dei due scatti originali dovrà inviare un breve curriculum con nome, cognome, recapiti di contatto, con una breve descrizione del luogo e del soggetto immortalati. Il regolamento completo è scaricabile al link https://visitdeliceto.it/blog/concordo-fotografico-2026-piccolo-e-grande/.

I PREMI E LA MOSTRA. Le foto inviate saranno esposte dal 20 al 27 marzo 2026 in una mostra allestita nei locali dell’Infopoint turistico di Deliceto, in Corso Regina Margherita 57. Gli scatti saranno stampati dall’organizzazione in formato digitale 35×50 cm. La cerimonia di premiazione delle migliori immagini si terrà il 27 marzo 2026. Sono previsti tre premi: primo premio 200 euro, secondo premio 100 euro, premio speciale di 100 euro per il miglior scatto ambientato nel borgo di Deliceto.

IL TEMA DELLE FOTO. Ogni giorno siamo circondati da dettagli che sfuggono allo sguardo distratto. La fotografia ha il potere di fermare questi istanti e di mostrarci come il piccolo possa contenere il grande, come l’invisibile possa diventare rivelazione. Il tema “Piccolo è grande” invita i fotografi a ribaltare la prospettiva: non cercare l’eccezionale, ma scoprire la grandezza nelle cose minime. È un invito a rallentare, a osservare, a dare valore a ciò che spesso viene ignorato. In un mondo che corre, la fotografia diventa atto di resistenza e di consapevolezza: un modo per ricordarci che la bellezza non è proporzione, ma intensità. Così come accade a Deliceto, piccolo borgo che diventa grande nel momento in cui lascia un segno nei cuori e nella memoria di chi lo visita. La mostra vuole essere un viaggio nel microcosmo che racconta il macrocosmo, un mosaico di sguardi. Ogni scatto diventa un frammento di verità, un piccolo segno che apre a un significato più grande. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione culturale e turistica di Deliceto, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività del borgo attraverso linguaggi contemporanei e pratiche culturali capaci di generare narrazione, permanenza e memoria.