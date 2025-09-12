Picchia la madre e aggredisce i carabinieri: arrestato giovane a Vieste

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Attimi di paura nella scorsa notte a Vieste, dove un ragazzo, in evidente stato di agitazione, ha colpito ripetutamente la madre al volto provocandole un grave trauma facciale. Fondamentale la segnalazione dei vicini, che a causa delle urla hanno allertato i soccorsi.

L’episodio, accaduto intorno alle 2, ha generato un gran trambusto, proseguito poi anche con l’arrivo dei Carabinieri: il giovane, infatti, avrebbe opposto resistenza dando luogo a una breve colluttazione.

Dopo qualche minuto, seppur con notevoli difficoltà, i Militari sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo con l’accusa di maltrattamenti molteplici e violenza domestica, oltre che resistenza a pubblico ufficiale.

La donna è intanto ricoverata in ospedale per gli accertamenti del caso, mentre le indagini sull’aggressore proseguono in attesa di ulteriori testimonianze e sviluppi.