Picchia la madre e aggredisce i carabinieri: arrestato giovane a Vieste
Il ragazzo, in evidente stato di alterazione, è stato arrestato non con poche difficoltà: ora è accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
Attimi di paura nella scorsa notte a Vieste, dove un ragazzo, in evidente stato di agitazione, ha colpito ripetutamente la madre al volto provocandole un grave trauma facciale. Fondamentale la segnalazione dei vicini, che a causa delle urla hanno allertato i soccorsi.
L’episodio, accaduto intorno alle 2, ha generato un gran trambusto, proseguito poi anche con l’arrivo dei Carabinieri: il giovane, infatti, avrebbe opposto resistenza dando luogo a una breve colluttazione.
Dopo qualche minuto, seppur con notevoli difficoltà, i Militari sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo con l’accusa di maltrattamenti molteplici e violenza domestica, oltre che resistenza a pubblico ufficiale.
La donna è intanto ricoverata in ospedale per gli accertamenti del caso, mentre le indagini sull’aggressore proseguono in attesa di ulteriori testimonianze e sviluppi.