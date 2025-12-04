Pianoforti tra i vicolo di Vico del Gargano: sabato c’è “Piano city Vico”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PIANOFORTI TRA I VICOLI DI VICO DEL GARGANO: SABATO C’È “PIANO CITY VICO”

Dal 6 all’8 dicembre, il borgo diventa un palcoscenico diffuso, tra piazze, chiese e spazi storici, con musica per tutti i gusti e tutte le età.

Da sabato, 6 dicembre, a lunedì, 8 dicembre, Vico del Gargano si trasformerà in un borgo sonoro: pianoforti spunteranno nelle piazze, nei vicoli e nei luoghi simbolo, e la musica si diffonderà tra le case antiche e le chiese, creando un’atmosfera unica in cui ogni angolo risuona di note. È la seconda edizione di Piano City Vico, il festival che porta la musica fuori dai luoghi tradizionali e invita il pubblico a scoprire il borgo attraverso melodie sorprendenti e coinvolgenti.

Per tre giorni, il borgo antico diventerà un teatro a cielo aperto: il pianoforte sarà il fulcro di una festa musicale capace di coinvolgere residenti, visitatori e appassionati. Le principali piazze e le chiese ospiteranno strumenti e pianisti con repertori differenti, accomunati dall’alta qualità delle esecuzioni.

La manifestazione, fortemente voluta dal Comune di Vico del Gargano e organizzata dalla società di eventi Studio360, con il contributo di Regione Puglia e Puglia Culture, proporrà performance, laboratori e concerti per tutte le età.

“Abbiamo voluto fortemente questa seconda edizione di Piano City Vico perché riteniamo possa essere un evento fortemente indicativo di Vico del Gargano” ha commentato il sindaco del Comune di Vico del Gargano, Raffaele Sciscio. “La bellezza del nostro borgo, le suggestioni della musica, il desiderio di portare i pianoforti tra la gente per proporre un concetto di cultura, di musica, di arte, fortemente inclusivo. È questo che vogliamo”.

Il programma prenderà il via sabato, 6 dicembre, con l’accensione dell’albero di Natalealle 19.30 in piazza San Domenico. Alla stessa ora, nella chiesa di San Domenico, Viviana Lasaracina presenterà “Piano Experience”, mentre Gianfelice D’Alfonso Del Sordo e Timur Bulatov si esibiranno in Piazza Castello. La serata si concluderà alle 20.30 nella Chiesa di San Domenico con “Piano & Stars”, ospite Raphel Gualazzi.

La giornata di domenica, 7 dicembre, si aprirà alle 9 con il “Piano Ensemble Lab” nell’Auditorium Lanzetta, seguito alle 10 dal “Baby Christmas Lab” in piazza ai Caduti Italiani, in via Aldo Moro. Alle 17 la chiesa di San Giuseppe ospiterà “Piano Next Generation”, mentre nella chiesa Madre, alla stessa ora, avrà luogo un altro appuntamento della rassegna. Le atmosfere di “Piano Vibes” animeranno la chiesa del Purgatorio alle 19 con Benedetto Boccuzzi e Sofiya Shapiro. Alle 19.45 Alessandro Mariano si esibirà nella chiesa di San Domenico, dove alle 20.30 andrà in scena “Piano & Stars” con Gaia Gentile e Nicolò Pantaleo, accompagnati dal live painting di Francesca Maiorano.

Lunedì, 8 dicembre, si ripartirà alle 10 con una nuova edizione del “Baby Christmas Lab” in piazza ai Caduti Italiani, e l’esibizione di Francesco Giancaspro, seguita alle 11 dal concerto “Christmas Piano” di Francesco Giancaspro nella stessa location. Sempre alle 11, in piazza ai Caduti Italiani, si esibiranno Ornella Leccese e Grazia Di Paola. Nel pomeriggio, alle 17, tornerà “Piano Next Generation” nella chiesa di San Giuseppe e nella chiesa Madre. Alle 19, Ignazio Errico si esibirà nella chiesa di San Giuseppe, alle 19.30 “Piano Vibes” porterà in scena Giorgio Trione Bartoli nella Chiesa di San Domenico. La chiusura della rassegna sarà affidata, alle 20.30 nella Chiesa di San Domenico, a “Piano & Stars” con l’ensemble dell’Orchestra Filarmonica Pugliese.

La manifestazione è stata presentata questa mattina durante una conferenza stampa, a cui ha partecipato, fra gli altri, Sante Levante, il Direttore di Puglia Culture, che ha spiegato quanto Piano City Vico “sposi perfettamente l’obiettivo di sostenere e promuovere la vitalità culturale del territorio, valorizzare il patrimonio materiale e immateriale, creando opportunità per artisti, operatori e cittadini, concorrendo anche a destagionalizzare la presenza in Puglia di cittadini temporanei”.

Anche Vito Antonacci, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia, ha rinnovato il sostegno a Piano City Vico. “È la conferma di una strategia complessiva che la Regione Puglia persegue da anni” ha detto Antonacci. “Evocare la bellezza del territorio, valorizzare i borghi, le bellezze naturali e storiche è un pensiero costante della strategia della Regione e in particolare del dipartimento Turismo e Cultura. Arte e musica compongono un connubio perfetto per coltivare e nutrire l’anima”.

Per Vincenzo Azzarone, assessore alle Manifestazioni ed Eventi del Comune di Vico del Gargano, l’evento “risponde alla volontà dell’amministrazione comunale di proporre turismo e cultura 365 giorni all’anno. Siamo convinti che possa diventare una cifra distintiva di Vico del Gargano e invitiamo tutti a venire a conoscerci e a conoscere questa splendida manifestazione”.

Piano City Vico si conferma un appuntamento da non perdere per chi ama la musica, le esperienze autentiche e la magia dei borghi storici. Una tre giorni in cui il pianoforte diventerà la voce del territorio e il filo che unisce pubblico, luoghi e emozioni.

“Con questa seconda edizione di Piano City Vico vogliamo lanciare un messaggio a noi molto caro: il turismo si può fare con la cultura, l’arte, la musica” ha commentato Porzia Pinto, assessora alla Promozione del territorio, Borghi più Belli d’Italia e Turismo del Comune di Vico del Gargano.

“Siamo felici di presentare una seconda edizione ancora più ricca, pensata per valorizzare il talento, coinvolgere il pubblico e offrire esperienze culturali accessibili a tutti” ha dichiarato Maurizio Altomare di Studio360. “Vico del Gargano ha una magia unica, e la musica contribuisce a renderla ancora più speciale”.

