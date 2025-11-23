[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pezzella: “Nel Manfredonia non ci sono grandi nomi, ma grandi calciatori”

“Nel Manfredonia non ci sono grandi nomi, ma grandi calciatori: è quello che voglio io” è felice mister Pezzella al termine della gara vinta 2-0 contro l’Heraclea.

“Vittoria strameritata, a loro non abbiamo concesso praticamente nulla. Ma non dobbiamo montarci la testa, da martedì dobbiamo pensare alla trasferta di Nola ed alle quattro finali che ci attendono prima della sosta” dice il tecnico che salterà, insieme a Giacobbe e Ceparano, la trasferta campana per squalifica.