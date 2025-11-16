[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pezzella: “Manfredonia ordinato e compatto. E quel rigore non dato…”

Mister Pezzella al termine della gara pareggiata a Gravina ha parlato ai microfoni del club.

”Manfredonia ordinato e compatto su un campo difficile, ma quel rigore non dato al 45’… anche l’arbitro mi ha fatto capire che forse aveva fatto un errore” ha detto il mister dei sipontini che ha lamentato anche la gestione dei cartellini gialli da parte del direttore di gara.

Sui nuovi acquisti: “Sono contento che la società mi abbia accontentato” ha detto “Martedì recuperiamo anche qualche infortunato, quindi avrò un organico quasi al completo”.