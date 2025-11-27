Peschici è la perla del Natale: calendario eventi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PESCHICI E’…”LA PERLA DEL NATALE”: UN MESE DI EVENTI ED APPUNTAMENTI CHE…FIOCCANO!

Da sabato 06 dicembre 2025 a martedì 06 gennaio 2026 Peschici, la “Perla del Gargano”, per il terzo anno consecutivo, si trasformerà nella “Perla del Natale”, con un ricco cartellone di eventi ed appuntamenti che animeranno tutte le età in diverse location della Città.

Il calendario, ideato ed organizzato dall’Amministrazione comunale attraverso il consigliere delegato agli eventi Francesco D’arenzo, si è potuto realizzare con l’apporto di scuola, associazioni, parrocchie, partite iva, gruppi spontanei e semplici cittadini.

Concerti, cerimonie, villaggi per bambini, appuntamenti enogastronomici, manifestazioni sportive, presepe vivente, rappresentazioni scolastiche, artisti di strada, borgo del Natale (con tanto di luminarie ed addobbi) e il Capodanno in piazza Pertini, si susseguiranno tra residenti e visitatori per creare un’atmosfera di festa, condivisione, inclusione, tradizione e destagionalizzazione.

“Abbiano voluto creare una programmazione natalizia unitaria per far conoscere e scoprire le bellezze del nostro territorio nel periodo più magico dell’anno, con l’obiettivo di generare un impatto duraturo nella memoria dei partecipanti, contribuendo alla crescita culturale e turistica” – commenta il Sindaco Luigi D’arenzo – “Questo progetto è anche un importante motore per l’economia locale che raddoppia in seguito al potenziamento dell’Info Point finanziato dalla Regione Puglia” – aggiunge soddisfatto – “Ringrazio tutte le maestranze per la preziosa collaborazione ” – conclude emozionato.

DICEMBRE 2025

– Sabato 06

Ore 17:00 – Piazza Pertini – Inaugurazione “Il Villaggio di Santa Claus” – Ospite d’eccezione: “Jo Napoli” con “Le mille bolle animate”

Ore 18:00-Piazza Pertini – “Crustolando” – Degustazioni con il Gruppo Spontaneo di Donne della Tradizione:“Bella Fè”

– Domenica 07 & Lunedì 08

Ore 11:00-13:00/Ore 17:00-20:00 – Piazza Pertini – “Il Villaggio di Santa Claus”

– Domenica 07

Ore 10:30 – Aula Consiliare “Azzarone”/Piazza Pertini – Cerimonia di Conferimento Titolo “Città di Peschici” – Concerto della Fanfara Presidio del Comando Interregionale Marittimo di Taranto diretto dal M° Michele Di Sabato – In collaborazione con A.N.M.I. Gruppo di Peschici

Ore 17:00 – Con partenza “Info Point” – Visita guidata gratuita nel Centro Storico – info e prenotazioni: 0884 964966

Ore 18:00 – “Ciambellando” – Degustazioni con il Gruppo Spontaneo di Donne della Tradizione: “Bella Fè”

Ore 18:30 – Piazza Pertini – Super Tombolata con premi offerti dalle partite iva

– Lunedì 08

Ore 17:00 – Centro Storico – S’illumina “Il Borgo del Natale” III edizione – Addobbi pianificati dal Gruppo spontaneo “Mamme Natale”

Ore 17:30 – Itinerante – Street Band “Amici Veri” Città di Molfetta

Ore 18:00 – Piazza Pertini – “Pettolando” – Degustazioni con il Gruppo Spontaneo di Donne della Tradizione: “Bella Fè”

Ore 19:00 – Corso Garibaldi – Cerimonia di Accensione dell’Albero di Natale e delle Luminarie

– Sabato 13

Ore 17:00 – Info Point – Laboratorio di costruzione del “trabucco” in miniatura – attività gratuita – info e prenotazioni: 0884 964966

– Domenica 14

Ore 17:00 – Con partenza “Info Point” – Visita guidata gratuita nel Centro Storico – info e prenotazioni: 0884 964966

Ore 18:00 – Chiesa del Purgatorio – Apertura Mostra dei Presepi, abbinata al concorso “Realizza un Presepe” VII edizione – A cura della Confraternita del Purgatorio

Ore 19:30 – Chiesa Madre – Gospel Italian Singers, con la partecipazione della Special Guest Ruth Whyte (Londra) e del Singer Prince Aka (Nigeria)

– Lunedì 15

Visita ai piccoli pazienti del Policlinico “Umberto I” di Roma – A cura dell’Ass. “Amici dei Bambini”

Ore 15:00 – “La dolce memoria…un viaggio alla riscoperta delle tradizioni culinarie peschiciane” – A cura delle classi a tempo prolungato della scuola secondaria di I grado

– Martedì 16

Ore 10:00 – Auditorium “P. Granieri” – “Natale degli artigiani: dalle botteghe…ai doni…ogni mestiere una stella” – A cura delle sezioni a turno unico della scuola dell’infanzia

Ore 15:00 – Auditorium “P. Granieri” – “Natale degli artigiani: dalle botteghe…ai doni…ogni mestiere una stella” – A cura delle sezioni a doppio turno della scuola dell’infanzia

– Mercoledì 17

Visita ai piccoli pazienti dei presidi ospedalieri di San Giovanni Rotondo – A cura dell’Ass. “Amici dei Bambini”

Ore 09:00 – Auditorium “P. Granieri” – “Natale insieme”: canti, recite e coreografie che scaldano i cuori dei genitori, insegnanti e amici – A cura delle classi 1°, 2°, 3° e 4° della scuola primaria

– Giovedì 18

Ore 11:00 – Auditorium “P. Granieri” – Cerimonia di Conferimento Borse di Studio “G. Libetta” intitolate a Nicola Acerra, Vincenzo De Nittis, Max Martella e Carmen Vecera

Ore 18:00 – Auditorium “P. Granieri” – “Natale Ideale”: Concerto dell’Orchestra Libetta, accompagnata dalle voci delle classi quinte scuola primaria e prime scuola secondaria di I grado

– Venerdì 19

Ore 19:30 – Aula Consiliare “Azzarone” – Presentazione Calendario 2026: “Peschici, un viaggio tra Storia, Tradizioni e Curiosità” – A cura dell’Ass. “Pesclizo”

– Sabato 20

Ore 11:00 – Abbazia di Kàlena – Visita guidata gratuita – info e prenotazioni: 0884 964966

Ore 18:00 – Auditorium “P. Granieri” – Saggio di Danza e Karate: “Waiting For Christmas” – A cura dell’Asd “Atheltic Club”

– Domenica 21

Ore 17:00 – Con partenza “Info Point” – Visita guidata gratuita nel Centro Storico – Info e prenotazioni: 0884 964966

Ore 18:00 – Itinerante – Gli Zampognari di Monte Sant’Angelo

Ore 18:30 – Centro Storico – Il Presepe Vivente III edizione – A cura dell’Ass. “Ars Nova”, in collaborazione con le due parrocchie

– Lunedì 22

Ore 20:00 – Auditorium “P. Granieri” – Saggio di Danza: “Christmas Dance Passion” – A cura dell’Asd “Fitness Dance Company”

– Martedì 23

Ore 19:30 – Chiesa Madre – Concerto di Natale Banda “Città di Peschici”, diretto dal M° Noemi Racioppa – A cura dell’Ass “Amici della Musica – D. Collotorto”

– Domenica 28

Ore 16:00 – Piazza Pertini – “Mo’ vàinë l’annë nàuë!” – Tripudio musicale, culinario e giocoso – A cura dell’Ass. “Amici dei Bambini”

– Lunedì 29

Ore 10:00 – Stadio “M. Maggiano” – Trofeo Vincenzo De Nittis – A cura dell’Asd “Atletico Gargano”

– Mercoledì 31

Dalle ore 23:00 – Capodanno in Piazza Pertini III edizione – “Winter Music Show”: la grande notte con i dj di Radio Norba e la grande musica anni ’70-’80-’90 – E ancora … radioline, vocalist, live, animazione, gadget, effetti speciali e bollicine

GENNAIO 2026

– Domenica 04

Ore 18:00 – Itinerante – Gli Zampognari di Monte Sant’Angelo

Ore 18:30 – Centro Storico – Il Presepe Vivente III edizione – A cura dell’Ass. “Ars Nova”, in collaborazione con le due parrocchie

– Lunedì 05

Ore 19:00 – Parrocchia Sant’Antonio di Padova – Concerto “Archi di Pace” – Orchestra “Melos Ensemble” – Direttore M° Gianmichele D’Errico – In collaborazione con Accademia Filarmonica “Melos Aureum”

– Martedì 06

Ore 17:00 – Piazza Pertini – Il fantastico parco di ”Epifanilandia”

Ore 18:00 – Piazza Pertini – “Ciambellando” – Degustazioni Con il Gruppo di Donne della Tradizione: “Bella Fè”

Ore 19:00 – Chiesa del Purgatorio – Premiazione del Concorso “Realizza un Presepe” VII edizione – A cura della Confraternita del Purgatorio

Iniziativa Sociale “Panettononni” III edizione

Dolce omaggio: distribuzione panettoni porta a porta per tutti i residenti con più di 70 anni (uno per ogni unità abitativa)