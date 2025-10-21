Attualità Puglia
Pesca abusiva di datteri di mare e disastro ambientale: operazione della Guardia costiera
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Pesca abusiva di datteri di mare e disastro ambientale: operazione della Guardia costiera
E’ in corso nell’area Nord di Bari l’esecuzione di misure cautelari personali e reali a carico di un’organizzazione dedita alla pesca abusiva di datteri di mare da parte dei militari della Guardia Costiera, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani.