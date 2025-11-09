Perchè in alcune zone della Puglia già si friggono pettole
Nella nostra zona, principalmente, sono tre i momenti clou per mangiare le pettole: il giorno dell’Immacolata Concezione, la vigilia di Natale e quella di Capodanno, come “antipasto” al pranzo o al cenone.
Ma nel resto della Puglia sono differenti i momenti di preparazione e, soprattutto, degustazione di questa pietanza tipica del tacco d’Italia.
Nella zona leccese del Salento la prima frittura avviene l’11 novembre, giorno in cui si celebrano San Martino e, secondo la tradizione, la fine del periodo di fermentazione del mosto che coincide quindi con l’arrivo sulle mense del vino nuovo o novello.
Nell’area di Taranto si preparano nel giorno in cui si festeggia Santa Cecilia, il 22 novembre, e a seguire durante le festività natalizie.
Nel sud-est barese, è consuetudine prepararle il giorno di Santa Caterina, il 25 novembre.