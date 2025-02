Perchè a Sanremo vincerà Fedez secondo Fabrizio Corona

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fabrizio Corona in queste settimane è al centro delle conversazioni di Gossip per essere entrato in gamba tesa nella storia tra Fedez e la Ferragni, svelando retroscena inediti sulla storia d’amore più invidiata d’Italia.

Corona che oggi pubblicherà sul suo canale youtube un’altro pezzo della storia dei Ferragnez, in una intervista pubblica sostiene apertamente che Fedez sarà il prossimo vincitore del Festival.

Ovviamente mette le mani avanti e dice che dopo tutta questa ventata di popolarità, Fedez dovrà fare il suo dovere sul palco. Ora ovviamente non sappiamo se questa è l’ennesima prova di forza di Corona che prova a conquistare popolarità cavalcando l’onda del Festival di Sanremo o ha fondamento.

Lo scopriremo nella settimana televisiva più importante dell’anno.