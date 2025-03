[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per Manfredonia-Ischia sono un Alessio Porzio in grande spolvero

Finalmente dopo circa un mese, il Manfredonia Calcio tornerà a giocare nella mitica “fossa dei leoni” dinanzi al proprio pubblico. Avversario di turno l’Ischia Calcio, una della squadre più in forma del campionato, guidata da Mr Foglia Manzillo, un tecnico che ha sempre espresso un calcio propositivo ed apprezzato dagli addetti ai lavori e non.



All’andata, la gara, coincisa con il ritorno in panchina di Mr Cinque, terminò con la vittoria per 2 a 0 per il Manfredonia, con le reti segnate rispettivamente da Giovanni Castaldi e da Giacobbe.

Già, fu proprio il talentuoso difensore ischitano, classe 2007, giunto in prestito al Manfredonia dal Foggia Calcio, a “purgare” per primo la squadra della propria città.

Le sue prestazioni positive, oltre 17 le presenze totalizzate, gli sono valse la convocazione al torneo di Viareggio con lo storico Torino Calcio.

Al Foggia Calcio, titolare del cartellino, a fine stagione, non resterà che dover scegliere il miglior offerente tra i professionisti a cui eventualmente cederlo, soprattutto dopo il goal segnato al torneo di Viareggio e le ottime prestazioni sciorinate quest’anno.

Altro grande e talentuoso giocatore che meriterebbe nel prossimo futuro chance professionistiche è il forte esterno di attacco classe 2005 Alessio Porzio del quale poco si parla.

L’anno scorso, prima che arrivasse al Manfredonia e sottoscrivesse un contratto biennale, ha totalizzato 33 presenze nella Paganese con 4 goal e 5 assist suoi di goal, attirando l’attenzione di mezzo mondo calcistico.

Premiato unitamente ad Ascione come uno dei più forti under campani militanti nelle squadre campane della serie D girone H. Il Ds Scuotto ne fiuta il valore soprattutto in termini di investimento e lo porta in riva al Golfo di Manfredonia.

Quest’anno due le reti, di cui una al Fasano alla seconda di campionato che è valsa la prima vittoria stagionale del Manfredonia. Un campionato che sta volgendo al termine e che purtroppo, non ha consentito al forte esterno d’attacco di evidenziare appieno le proprie innate qualità tecniche offensive.

Motivo? E’ stato suo malgrado, spesso impiegato come quinto di centrocampo con compiti più difensivi che offensivi, non congeniali alle sue naturali caratteristiche e propensione offensiva.

Ciò nonostante ha sempre sudato la maglia, giocando con abnegazione adeguandosi alle richieste dell’allenatore. In queste ultime gare, sogno un Alessio Porzio in gran spolvero.

Vorrei poter vedere quel suo dribbling ubriacante con finalizzazione a rete o qualche suo pregevole assist. Sarebbe il giusto coronamento al suo impegno sempre profuso in silenzio, in una stagione che avrebbe dovuto consacrarlo come punta di diamante del Manfredonia Calcio e che invece, rischia di trasformarlo a torto, in un giocatore normale.

Domenica può e deve essere la tua partita.



Antonio Castriotta