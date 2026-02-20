CarnevaleManfredonia

Per la Notte Colorata Manfredonia si prepara ad accogliere i ragazzi Erasmus dell’Esn Foggia

Per la Notte Colorata Manfredonia si prepara ad accogliere degli ospiti speciali ✨

I ragazzi Erasmus dell’ESN Foggia saranno con noi per vivere l’energia, i colori e la tradizione dell’ultima sfilata di Carnevale per le strade di Manfredonia 🎭🌍

Un’occasione per condividere festa, cultura e divertimento — perché il Carnevale è ancora più bello quando si vive insieme 💙

Non vediamo l’ora di festeggiare con voi!

