Per la Notte Colorata Manfredonia si prepara ad accogliere i ragazzi Erasmus dell’Esn Foggia

Per la Notte Colorata Manfredonia si prepara ad accogliere degli ospiti speciali

I ragazzi Erasmus dell’ESN Foggia saranno con noi per vivere l’energia, i colori e la tradizione dell’ultima sfilata di Carnevale per le strade di Manfredonia

Un’occasione per condividere festa, cultura e divertimento — perché il Carnevale è ancora più bello quando si vive insieme

Non vediamo l’ora di festeggiare con voi!