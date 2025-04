[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Penultimo appuntamento al “Dalla” martedì 8 aprile con la comicità senza tempo di Scarpetta e della sua “Na Santarella”

Al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia va in scena il penultimo appuntamento di “ErETICA”, la fortunata stagione di prosa ideata e organizzata dal Comune, da Puglia Culture e da Bottega degli Apocrifi.

Prima del grande finale di stagione con Fabrizio Gifuni, in programma il prossimo 23 aprile, martedì 8 (alle ore 21.00) l’attesa sarà tutta per Massimo De Matteo e per la sua rilettura di “Na Santarella”, commedia di Eduardo Scarpetta scritta nel 1889 e rappresentata per la prima volta con un grande successo di pubblico al Teatro Sannazaro di Napoli il 15 maggio dello stesso anno.

Dopo il successo de “Il medico dei pazzi”, in scena al Dalla lo scorso anno, il regista Claudio Di Palma e l’attore Massimo De Matteo ritornano a misurarsi ancora con la comicità senza tempo di Scarpetta.

In “Na santarella”, protagonista è una donna – interpretata da Angela De Matteo – che è “angelo e diavula”, timida e timorata di Dio, ma anche intimamente estrosa e ribelle. Le sue pulsioni latenti diventano l’occasione per svelare dissonanze interiori e contraddizioni che animano tutti i personaggi dell’opera, rivelandosi assai più diffuse di quanto si pensi.

“Scarpetta ha inteso eleggere questa sua Santarella a simbolo di un emblematico dualismo comportamentale. Una donna dalla doppia personalità: timida e timorata di Dio, ma anche, intimamente, estrosa, ribelle e volitiva. Le pulsioni latenti di questa femmina per Scarpetta sono anche l’occasione per svelare bipolarismi caratteriali assai più diffusi”, racconta Di Palma nelle note di regia.

“Il teatro di Scarpetta, implicitamente sensibile agli sdoppiamenti che il Novecento insinuerà anche negli uomini semplici, si occupa piuttosto proprio del ribaltamento categorico del dramma, ossia, la comicità. In questo senso la costruzione è perfetta e, nella nostra lettura, trova collocazione più opportuna proprio nel teatro. Il teatro inteso come spazio dell’azione in cui i desideri, le vanità o certe perniciosità umorali, possono immaginare plausibili e creative realizzazioni o terapeutiche risolutive elaborazioni”.

“Na Santarella” è una produzione Ente Teatro Cronaca e Sgat Napoli | Teatro Augusteo. Adattamento e regia di Claudio Di Palma. Con Massimo De Matteo. E con: Chiara Baffi, Marika De Chiara, Angela De Matteo, Carlo Di Maro, Luciano Giugliano, Valentina Martiniello, Peppe Miale, Sabrina Nastri, Domenico Palmiero, Federico Siano. Scene di Luigi Ferrigno; costumi di Annamaria Morelli; musiche di Paolo Coletta e aiuto regia a cura di Manuel Di Martino.

Il biglietto dello spettacolo è al costo di 16 euro (platea primo settore), 14 euro (platea secondo settore), 8 euro (galleria).

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it