Pensi di conoscere bene la tua città? Ti sfidiamo alla “Caccia al Tesoro Fotografica” di MAC Academy!

Pensi di conoscere bene la tua città? MAC Academy ti sfida!

Ritorna la “Caccia al Tesoro Fotografica” (2^Edizione) a cura di MAC Academy!

Un’entusiasmante caccia per scoprire i segreti nascosti della nostra città: Manfredonia ! E per vincere fantastici premi!

ISCRIZIONE GRATUITA

Rivolta a tutte le fasce d’età!

Le regole sono semplici:

Crea una squadra (da 2/5 persone)!

Armati della fotocamera del tuo smartphone

Ti invieremo dettagli fotografici di alcuni angoli insoliti e suggestivi della nostra città.

Tu dovrai indovinare DOVE si trova quel dettaglio e correre a fotografarlo (e inviarcelo) !

Gli indizi sono tutti dislocati all’interno del centro storico di Manfredonia, quindi sarà facile raggiungerli a piedi!

Chi avrà individuato più indizi e nel minor tempo possibile potrà vincere:

1^ Premio Buono da 100€ c/o Mondadori Bookstore Manfredonia

2^Premio Buono da 40€ c/o Diagon Alley Manfredonia

3^Premio Buono da 30€ c/o Il Covo del Nerd – Manfredonia

4^Premio Auricolari bluetooth c/o GBC Manfredonia

Non perdere questa fantastica opportunità di esplorare la tua città in modo creativo e divertente. Preparati a scoprire segreti inaspettati e a coltivare la tua passione per la fotografia in maniera unica!

Iscrizione Obbligatoria (Posti limitati)

Invia un messaggio Whatsapp al: 345 0228776

Mercoledì 6 Agosto

Chiostro Palazzo dei Celestini- Ore 18:00

L’evento è patrocinato dal Comune di Manfredonia.