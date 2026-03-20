Pechino Express 2026, pagelle seconda puntata: eliminati i Creator, DJ in testa e crisi tra le Biondine

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La seconda puntata di Pechino Express 2026 – Oltre l’Oriente entra nel vivo con una tappa lunga 238 chilometri sull’isola di Giava. Tra prove faticose, litigi sempre più evidenti e nuove alleanze, la gara ha regalato momenti intensi fino all’eliminazione finale.

Le DJ conquistano il primo posto, i Raccomandati si confermano tra i protagonisti e le Biondine sono sempre più vicine a una crisi definitiva.

Cosa è successo nella seconda puntata di Pechino Express 2026

I concorrenti hanno attraversato Giava affrontando prove legate alla cultura locale, dalla danza balinese fino al rituale tradizionale nel fango. La tappa si è conclusa a Banyuwangi dopo una corsa contro il tempo che ha messo in difficoltà più di una coppia.

A vincere la puntata sono state le DJ, seguite dai Raccomandati e dai Rapper. In fondo alla classifica sono finite invece le Biondine e i Creator, costretti al duello finale.

Chi è stato eliminato a Pechino Express 2026

Dopo la classifica finale, le DJ hanno deciso di mandare al duello i Creator, che si sono sfidati con gli Ex in una prova decisiva.

Alla fine sono stati proprio i Creator a lasciare il programma. Mattia ed Elisa hanno salutato tutti con grande sportività, ringraziando per l’esperienza e per il viaggio vissuto insieme agli altri concorrenti.

Le pagelle della seconda puntata di Pechino Express 2026

Le DJ – voto 7

Sempre concentrate e mai sopra le righe. Corrono bene, non litigano e vincono la tappa con merito.

I Raccomandati – voto 7/8

Competitivi, furbi e sempre più protagonisti. Continuano a convincere puntata dopo puntata.

I Rapper – voto 7/8

Educati, veloci e simpatici. Sono ormai una delle coppie più solide della gara.

Gli Spassusi – voto 7

Sempre positivi e mai polemici. Non vincono, ma piacciono sempre di più.

I Comedian – voto 6

Divertenti ma ancora un po’ incostanti nelle prove più difficili.

I Veloci – voto 6

Molto corretti ma non ancora decisivi nella gara.

Le Biondine – voto 6 (Agnese), 3 (Gaia)

Troppe tensioni e poca complicità. Il rapporto madre e figlia è sempre più complicato.

Le Albiceleste – voto 4

Troppa aggressività e poca sportività: una delle coppie più discusse.

Gli Ex – voto 4

Litigi continui e poca sintonia. Si salvano solo grazie al duello.

I Creator – voto 6

Sfortunati ma sempre positivi. Escono dal programma a testa alta.

Classifica seconda puntata Pechino Express 2026

1. Le DJ

2. I Raccomandati

3. I Rapper

4. I Comedian

5. Le Albiceleste

6. Gli Spassusi

7. I Veloci

8. Le Biondine

9. I Creator (eliminati dopo il duello)

Quando va in onda la prossima puntata

La terza puntata di Pechino Express 2026 andrà in onda giovedì 26 marzo su Sky e in streaming. La gara diventa sempre più difficile e le tensioni tra le coppie sono ormai evidenti.