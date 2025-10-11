[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PD Manfredonia: “Segnalazioni sfuggite di mano a Marasco”

Le segnalazioni sono sfuggite di mano e il lavoro di sentinella sul territorio rischia di diventare una farsa.



Perché molto probabilmente il Cons. Marasco nella foga di dare la notizia ai suoi followers si è distratto e non si è accorto che da tre mesi circa, il Comune di Manfredonia, con l’assessora all’ambiente Mariarita Valentino, ha avviato una pulizia straordinaria di tutti i canali presenti in città a cominciare dal Canale San Lazzaro proseguendo lungo tutto il percorso arrivando fino alle zone periferiche di Ripa di Sassi e Tratturo Pulsano.

È un lavoro svolto silenziosamente senza annunci spot sui social, perché crediamo che nonostante la straordinarietà dell’intervento tutto ciò rientri nella normalità delle azioni dovute ad una città che paga le tasse e pretende risultati concreti.

Giuseppe Marasco può avere accesso ai nostri rilievi fotografici e se vuole fotografarsi lì dove invece che tonnellate di rifiuti ci sono oggi luoghi dove il decoro è stato ristabilito.

PD MANFREDONIA

