Pd Manfredonia: “Effettuato sorteggio scrutatori”

Il Partito Democratico di Manfredonia ha proceduto al sorteggio pubblico dell’elenco degli scrutatori.

Abbiamo voluto dare la possibilità ai cittadini e alle cittadine che ne avevano voglia di poter concorrere con trasparenza al ruolo di scrutatore in vista del Referendum del 22-23 Marzo 2026.

I 32 nomi dei sorteggiati (su 185 candidature pervenute) saranno comunicati dal consigliere comunale Gino Castriotta (componente della commissione elettorale) durante la sessione pubblica convocata il giorno 2 Marzo.

Restiamo convinti che la strada del sorteggio sia la migliore possibile per garantire equità tra i cittadini, compresi coloro che per un motivo o per un altro non sono inquadrati in dinamiche politiche.

Ci aspettiamo la stessa trasparenza e la stessa condivisione ampia da parte delle altre forze politiche, delle liste, dei movimenti e dei singoli consiglieri presenti in Consiglio Comunale.