Paura nel barese, uomo accoltellato durante la festa patronale: individuato il responsabile
È accaduto ad Adelfia: un diverbio è sfociato improvvisamente in un'aggressione sanguinosa che ha interrotto il clima di festa tra i numerosi cittadini.
Attimi di terrore nella notte tra il 7 e l’8 Settembre ad Adelfia (Bari), durante la festa patronale per la Madonna della Pietà: un uomo è stato accoltellato tra la folla dopo una lite accesa.
A ferirlo un altro individuo che, dopo aver reagito alle semplici parole con dei pugni, ha colpito la vittima con diverse coltellate. Secondo le testimonianze, l’aggressore avrebbe poi gettato l’arma in un tombino, prima di essere ugualmente identificato dai carabinieri.
Il ferito è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale: fortunatamente non sembrerebbe essere in pericolo di vita.