Paura a Bari, auto si ribalta in pieno centro: soccorsa la donna alla guida

Necessario l'intervento degli operatori del 118 e dei Vigili del Fuoco per estrarre la donna dal veicolo.

Nunzio Alvaro5 Ottobre 2025
Foto di Bit Live quotidiano online
Brutto incidente accaduto poche ore fa, sull’estramurale Capruzzi a Bari.

Un’auto con alla guida una donna si è completamente ribaltata e la parte anteriore sembra essere visibilmente distrutta.

Ancora da chiarire la precisa e completa dinamica del sinistro, ma non sembrano essere coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e i Vigili del Fuoco, impegnati nel cercare di liberare la donna dall’auto.

Il traffico è stato momentaneamente bloccato e gestito dalle autorità lì presenti.

