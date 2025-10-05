Cronaca ItaliaCronaca Puglia
Paura a Bari, auto si ribalta in pieno centro: soccorsa la donna alla guida
Necessario l'intervento degli operatori del 118 e dei Vigili del Fuoco per estrarre la donna dal veicolo.
Brutto incidente accaduto poche ore fa, sull’estramurale Capruzzi a Bari.
Un’auto con alla guida una donna si è completamente ribaltata e la parte anteriore sembra essere visibilmente distrutta.
Ancora da chiarire la precisa e completa dinamica del sinistro, ma non sembrano essere coinvolti altri veicoli.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e i Vigili del Fuoco, impegnati nel cercare di liberare la donna dall’auto.
Il traffico è stato momentaneamente bloccato e gestito dalle autorità lì presenti.