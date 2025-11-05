PassionSport Manfredonia-Triggiano: le decisioni del giudice sportivo
PassionSport Manfredonia-Triggiano: le decisioni del giudice sportivo
PREANNUNCIO DI RICORSO
Gara del 2/11/2025 PASSIONSPORT MANFREDONIA – CALCIO TRIANUM 2024 (TRIGGIANO)
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. CALCIO TRIANUM 2024 ai sensi dell’art. 67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.
Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE
|RANA ROBERTO
|(CALCIO TRIANUM 2024)
Nei minuti di recupero del primo tempo sferrava con forza uno schiaffo nei confronti di un calciatore avversario. Inoltre al termine del primo tempo, strattonava la maglia del direttore di gara senza conseguenze e senza pronunciare alcuna frase irriguardosa ed ingiuriosa (ai sensi del combinato disposto art. 36 comma 1 lett. A – art. 38 C.G.S.).