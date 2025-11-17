Sport Manfredonia
Passion Sport Manfredonia, vittoria casalinga contro Uniti per Cerignola
Vittoria interna per 4-2 della Passion Sport Manfredonia che liquida, non senza affanno, la pratica Uniti per Cerignola che si porta subito in vantaggio al Miramare.
I sipontini reagiscono e la ribaltano con Lauriola e Trotta prima della fine dei 45’.
Nella ripresa il 3-1 di Stoppiello prima della seconda rete ospite.
A chiudere la contesa ancora Pasquale Trotta per il 4-2 finale.