Passion Sport Manfredonia, vittoria casalinga contro Uniti per Cerignola

Redazione17 Novembre 2025
Trotta Passion Sport
Vittoria interna per 4-2 della Passion Sport Manfredonia che liquida, non senza affanno, la pratica Uniti per Cerignola che si porta subito in vantaggio al Miramare.

I sipontini reagiscono e la ribaltano con Lauriola e Trotta prima della fine dei 45’.

Nella ripresa il 3-1 di Stoppiello prima della seconda rete ospite.

A chiudere la contesa ancora Pasquale Trotta per il 4-2 finale.

