[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Passion Sport Manfredonia: l’allenatore è Paolo Augelli

Conferma ufficiale: PAOLO AUGELLI sarà alla guida tecnica dell’ASD PASSIONSPORT MANFREDONIA anche per la nuova stagione 2025-2026!

Siamo felici di proseguire il nostro percorso con un allenatore professionale, preparato, motivato e con un grande bagaglio di esperienza sia da giocatore che da tecnico. Sin dall’inizio dell’estate, Paolo ha dimostrato un forte attaccamento al progetto, facendosi promotore della sua continuità e manifestando fin da subito la volontà di proseguire questo percorso insieme. Paolo ha già dimostrato di saper fare la differenza, e siamo certi che continuerà a far crescere il nostro progetto con passione e determinazione.

IL SUO PERCORSO DA GIOCATORE

– Ha fatto la storia vincendo il campionato di Serie D con il Manfredonia Calcio, conquistando la promozione in Serie C.

– Due stagioni in Serie D con Lavello e Francavilla sul Sinni.

– Un lungo cammino con il Vieste, portando la squadra dal campionato di Promozione all’Eccellenza, e successivamente un ritorno al Manfredonia per un’altra stagione.

– Ha giocato in piazze importanti come Trani, Termoli e Barletta, concludendo la carriera con 5 anni in Eccellenza al San Marco.

DA ALLENATORE

– Alla prima esperienza, due anni fa, ha vinto il campionato di Promozione Campana con l’Heraclea Candela.

– È stato per 3 mesi alla guida del San Severo nella stagione 2024/2025.

– È approdato poi alla corte dello Sporting Manfredonia dimostrando capacità tecniche e carisma alla guida del gruppo.

Un sentito ringraziamento ai mister che hanno guidato il progetto in questi anni. Ognuno di loro ha contribuito alla crescita del gruppo e alla costruzione della nostra identità.

Ora è tempo di guardare avanti, con entusiasmo e voglia di lottare. Sotto la guida di Mister Augelli, siamo pronti ad affrontare nuove sfide con determinazione e passione.

Forza PassionSport!