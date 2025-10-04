Sport Manfredonia
Passion Sport Manfredonia, esordio rinviato al 12 ottobre
Si disputerà il 12 ottobre la prima gara della Passion Sport Manfredonia nel campionato di Prima Categoria Pugliese.
La squadra sipontina, nata al posto dello Sporting Manfredonia, difatti riposerà nel primo turno, in programma domani, per debuttare alla seconda giornata sul campo della Molfetta Sportiva.
Il primo turno in casa, al Miramare, invece, si disputerà il 19 ottobre contro l’Olimpia Bitonto.