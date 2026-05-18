Sport Manfredonia

Passion Manfredonia ko a Triggiano: per ora il sogno promozione svanisce

Redazione18 Maggio 2026
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Passion Manfredonia ko a Triggiano: per ora il sogno promozione svanisce

Con una sconfitta per 2-0 a Triggiano termina il campionato della PassionSport Manfredonia che perde la finale playoff ed, al momento, vede svanire il sogno promozione.

Bisognerà attendere l’estate e qualche rinuncia per sperare di andare in Promozione, altrimenti sarà ancora Prima Categoria.

Floriana Natale
Redazione18 Maggio 2026