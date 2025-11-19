Passano la notte con un uomo e lo ricattano per avere denaro: due donne baresi a processo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Bizzarra vicenda avvenuta a Lecce, dove due donne baresi di 36 e 26 anni sono accusate di estorsione, rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate ai danni di un uomo.

Secondo la competa ricostruzione della vicenda, nella notte tra il 29 e 30 Ottobre 2021, un uomo di Lecce avrebbe passato una notte con le due donne, ma una volta arrivati al “pagamento della tariffa”, la vittima avrebbe ammesso di essere senza contanti.

A quel punto, le due donne, Marilena Lopez e Federica Devito, avrebbero minacciato, aggredito verbalmente e picchiato l’uomo, anche grazie all’aiuto di un terzo soggetto entrato in scena successivamente.

Per ottenere la somma di denaro, le donne avrebbero ricattato l’uomo facendo sparire le chiavi della sua auto, fino a spingerlo a prelevare l’ingente somma al bancomat prima di lasciarlo a due chilometri dalla sua abitazione.

Entrambe le udienze sono fissate per Febbraio 2026, con le donne che rischiano grosso poiché accusate anche di un presunto giro di prostituzione a Bari.