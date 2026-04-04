Eventi Manfredonia

Pasquetta tra storia e bellezza al Parco Archeologico di Siponto

Redazione4 Aprile 2026
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Pasquetta tra storia e bellezza al Parco Archeologico di Siponto

Il Parco Archeologico di Siponto vi aspetta per una giornata speciale all’aria aperta, per scoprire la storia dell’antica città romana e medievale.

Un’occasione perfetta per trascorrere il giorno di festa immersi nella cultura, tra paesaggi unici e la ricostruzione contemporanea della basilica paleocristiana.

📅 Lunedì di Pasquetta – apertura straordinaria

Saremo chiusi eccezionalmente mercoledì 8 Aprile.

Ricordiamo a tutti i visitatori che a partire dal mese di Aprile, il Parco Archeologico di Siponto osserverà i seguenti orari:

🕥 Apertura: ore 10.30

🕢 Chiusura: ore 19.30

🚪 Chiusura cancelli: ore 18.45

Il lunedì e il martedì sarà rispettata la consueta chiusura settimanale.

Non mancate

Redazione4 Aprile 2026