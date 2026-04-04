Eventi Manfredonia
Pasquetta tra storia e bellezza al Parco Archeologico di Siponto
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Pasquetta tra storia e bellezza al Parco Archeologico di Siponto
Il Parco Archeologico di Siponto vi aspetta per una giornata speciale all’aria aperta, per scoprire la storia dell’antica città romana e medievale.
Un’occasione perfetta per trascorrere il giorno di festa immersi nella cultura, tra paesaggi unici e la ricostruzione contemporanea della basilica paleocristiana.
Lunedì di Pasquetta – apertura straordinaria
Saremo chiusi eccezionalmente mercoledì 8 Aprile.
Ricordiamo a tutti i visitatori che a partire dal mese di Aprile, il Parco Archeologico di Siponto osserverà i seguenti orari:
Apertura: ore 10.30
Chiusura: ore 19.30
Chiusura cancelli: ore 18.45
Il lunedì e il martedì sarà rispettata la consueta chiusura settimanale.
Non mancate