Attualità Capitanata

Pasquetta, Labrador abbandonato sul viale di ingresso del Santuario dell’Incoronata. Ha ferite importanti

Redazione7 Aprile 2026
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Pasquetta, Labrador abbandonato sul viale di ingresso del Santuario dell’Incoronata. Ha ferite importanti

Pasquetta 2026.
Di questo labrador recuperato sul viale di ingresso del Santuario dell’Incoronata
sappiamo poco o nulla.
Chi lo abbia bendato e cosa ci sia sotto quel tentativo di coprire ferite importanti lo scopriremo oggi.
È chippato, ma non risultano registrazioni in anagrafe canina regionale quindi potrebbe essere un fuori regione.
A quanto pare era stato avvistato già nella mattinata
ma solo nel tardo pomeriggio alcuni ragazzi non hanno mollato il telefono fino a che non è intervenuto il veterinario reperibile della Asl.
Se non bombardi la Polizia Locale si rischia di finire nell’oblio, oramai è parte della cosiddetta “procedura”.


Aveva una brutta respirazione.
Speriamo che abbia superato la nottata.
È stato portato al rifugio Enpa, ma sarà sottoposto a visita solo questa mattina.
Non sappiamo se sia un maschio o una femmina.


Ringrazio chi non si è girato dall’altra parte e non è andato via neanche con il buio.

Terry Marangelli su Facebook

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Redazione7 Aprile 2026