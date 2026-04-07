Pasquetta, Labrador abbandonato sul viale di ingresso del Santuario dell’Incoronata. Ha ferite importanti
Pasquetta, Labrador abbandonato sul viale di ingresso del Santuario dell’Incoronata. Ha ferite importanti
Pasquetta 2026.
Di questo labrador recuperato sul viale di ingresso del Santuario dell’Incoronata
sappiamo poco o nulla.
Chi lo abbia bendato e cosa ci sia sotto quel tentativo di coprire ferite importanti lo scopriremo oggi.
È chippato, ma non risultano registrazioni in anagrafe canina regionale quindi potrebbe essere un fuori regione.
A quanto pare era stato avvistato già nella mattinata
ma solo nel tardo pomeriggio alcuni ragazzi non hanno mollato il telefono fino a che non è intervenuto il veterinario reperibile della Asl.
Se non bombardi la Polizia Locale si rischia di finire nell’oblio, oramai è parte della cosiddetta “procedura”.
Aveva una brutta respirazione.
Speriamo che abbia superato la nottata.
È stato portato al rifugio Enpa, ma sarà sottoposto a visita solo questa mattina.
Non sappiamo se sia un maschio o una femmina.
Ringrazio chi non si è girato dall’altra parte e non è andato via neanche con il buio.
Terry Marangelli su Facebook