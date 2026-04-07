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Pasquetta, Labrador abbandonato sul viale di ingresso del Santuario dell’Incoronata. Ha ferite importanti

Pasquetta 2026.

Di questo labrador recuperato sul viale di ingresso del Santuario dell’Incoronata

sappiamo poco o nulla.

Chi lo abbia bendato e cosa ci sia sotto quel tentativo di coprire ferite importanti lo scopriremo oggi.

È chippato, ma non risultano registrazioni in anagrafe canina regionale quindi potrebbe essere un fuori regione.

A quanto pare era stato avvistato già nella mattinata

ma solo nel tardo pomeriggio alcuni ragazzi non hanno mollato il telefono fino a che non è intervenuto il veterinario reperibile della Asl.

Se non bombardi la Polizia Locale si rischia di finire nell’oblio, oramai è parte della cosiddetta “procedura”.



Aveva una brutta respirazione.

Speriamo che abbia superato la nottata.

È stato portato al rifugio Enpa, ma sarà sottoposto a visita solo questa mattina.

Non sappiamo se sia un maschio o una femmina.



Ringrazio chi non si è girato dall’altra parte e non è andato via neanche con il buio.

Terry Marangelli su Facebook