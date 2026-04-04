Manfredonia

Pasquetta al Museo di Manfredonia

Redazione4 Aprile 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pasquetta al Museo di Manfredonia

Nel giorno di Pasquetta vivi il Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia, scoprendo le sue collezioni.

Un’occasione speciale per trascorrere il tempo tra storia, arte e cultura 🏛️

🕒 Siamo aperti dalle 9:30 alle 14:00 (ultimo ingresso ore 13:00) al costo consueto del biglietto (8 euro).

Vi ricordiamo che acquistando la museo card al costo di 9 euro avrete ingressi illimitati per 6 mesi.

Ti aspettiamo!

tenuta santa lucia
Redazione4 Aprile 2026