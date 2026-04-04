Manfredonia
Pasquetta al Museo di Manfredonia
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Pasquetta al Museo di Manfredonia
Nel giorno di Pasquetta vivi il Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia, scoprendo le sue collezioni.
Un’occasione speciale per trascorrere il tempo tra storia, arte e cultura
Siamo aperti dalle 9:30 alle 14:00 (ultimo ingresso ore 13:00) al costo consueto del biglietto (8 euro).
Vi ricordiamo che acquistando la museo card al costo di 9 euro avrete ingressi illimitati per 6 mesi.
Ti aspettiamo!