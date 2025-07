[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Paser: “Ci saremo sempre per la nostra Manfredonia”

Ed ora che qui da noi sembra tutto finito, possiamo parlare anche noi… Abbiamo lavorato tre giorni in silenzio, col cuore gonfio dal dolore di quanto avvenuto così repentinamente, ma anche pieno d’orgoglio per aver operato incessantemente per la nostra Manfredonia! La P.A.S.E.R. c’è e ci sarà sempre, e per noi vale solo questo!