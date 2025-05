Partito a Mattinata il servizio di trasporto tra il centro e la zona balneare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

RIPARTE SABATO IL SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO “CITY BUS” : ULTERIORE CONFERMA CHE LA STRATEGIA DI EXTRASTAGIONALIZZAZIONE E’ VINCENTE E PRODUCE RISULTATI CONCRETI.

L’Amministrazione comunale, comunica che a partire da sabato 17 maggio 2025, riprende il servizio di trasporto turistico per la tratta Mattinata- Mattinata Lido.

La partenza di detto servizio a partire da metà maggio, conferma che la strategia di extraStagionalizzazione scritta assieme agli operatori economici e turistici del nostro Territorio nel Piano Strategico del Turismo Condiviso continua a continua a produrre risultati tangibili e sotto gli occhi di tutti.

L’attivazione del servizio è frutto di interlocuzioni continui con gli operatori e del lavoro degli uffici comunali competenti.

La tratta in essere consente a chi decide di soggiornare in paese di recarsi in tranquillità sulle spiagge della Baia di Mattinata e a chi alloggia nella Piana di arrivare comodamente nel centro cittadino dove visitare tra l’altro anche

il Museo Nazionale Archeologico “M. Sansone” o passeggiare lungo corso Matino.

Per tutte le informazioni sul servizio

Info Point Mattinata