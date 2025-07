[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Partita l’organizzazione della Prima Edizione del Premio Giornalistico “Tonino Del Vecchio”.

Riconoscimenti a Saverio Serlenga, Giuseppe De Filippo e Piero Russo per la loro attenzione al Gargano e a Rignano Garganico. il 17 agosto 2025 tutti a Rignano Garganico.

È ufficialmente partita l’organizzazione della Prima Edizione del Premio Giornalistico “Tonino Del Vecchio” (Centro Polivalente Ex-Palestra Comunale, Rignano Garganico, 17 agosto 2025, ore 18.00), che intende celebrare la memoria e l’opera del giornalista, storico e scrittore Antonio “Tonino” Del Vecchio, nato e vissuto a Rignano Garganico, il più piccolo Comune del Parco Nazionale del Gargano.

Ad organizzare l’evento, inserito nell’ambito dell’edizione 2025 del Premio Jalarde, sono il Circolo Culturale Giulio Ricci e l’Amministrazione Comunale di Rignano Garganico, in collaborazione con la Regione Puglia, la Provincia di Foggia, il Circolo AUSER territoriale e vari sodalizi pubblici e privati.

Il Premio “Tonino Del Vecchio” darà il via alla realizzazione di una Fondazione dedicata all’opera del giornalista, scrittore, storico, poeta e politico di Rignano Garganico.

Quest’anno il premio sarà assegnato a tre giornalisti distintisi per l’impegno e la qualità della loro attività nell’ambito della cronaca locale garganica e pugliese:

Saverio Serlenga , corrispondente dal Gargano per varie testate;

, corrispondente dal Gargano per varie testate; Giuseppe De Filippo , direttore di Stato Quotidiano;

, direttore di Stato Quotidiano; Piero Russo, corrispondente e curatore di più testate e uffici stampa.

La scelta dei vincitori è stata effettuata da una commissione appositamente costituita, che ha voluto premiare quel legame solido e costante con il territorio del Gargano e con Rignano Garganico, rappresentato nelle loro inchieste e reportage con grande attenzione e sensibilità, allineandosi con lo spirito e l’eredità culturale lasciata da Del Vecchio.

Il premio si inserisce in un più ampio contesto di iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale e giornalistico del Gargano, rinnovando il legame tra la comunità locale e il mondo dell’informazione. La cerimonia di premiazione sarà programmata con modalità e data che saranno comunicate nei prossimi mesi.

Chi è Tonino Del Vecchio?

Antonio “Tonino” Del Vecchio è stato un giornalista, storico, scrittore e uomo di cultura noto per il suo profondo legame con la sua terra natia, Rignano Garganico, il più piccolo comune del Parco Nazionale del Gargano, e con la provincia di Foggia. Nato il 1° marzo 1953 e sposato con Sabrina Procida, è stato padre di due figli e ha vissuto fra Foggia e Rignano Garganico.

Ha frequentato il Liceo Classico a San Marco in Lamis e gli studi universitari in Lettere Moderne a Napoli. Dopo alcune esperienze come istitutore in collegi religiosi e circa un anno vissuto a Milano, nell’aprile del 1972 è stato assunto presso i Centri Servizi Culturali della Ex-Cassa del Mezzogiorno di Foggia, gestita dalla Società Umanitaria di Milano, entrando poi stabilmente nei ruoli. Dal 1978, con il trasferimento delle strutture sotto la Regione Puglia, e dal 1986 è stato operatore culturale e direttore del CRSEC (Centri Servizi Culturali ed Educativi) a San Marco in Lamis.

Come giornalista, ha diretto diversi periodici tra Bari e Foggia e ha collaborato dal 1979 al 2006 con la Gazzetta del Mezzogiorno, uno dei maggiori quotidiani del Sud Italia. Attualmente scrive per testate digitali come Garganopress.it, Rignanonews.com, SanMarcoNews.it, StatoQuotidiano.it e altre, mantenendo viva la sua passione per la cronaca e la cultura locale.

Autore e coautore di circa cinquanta volumi, molte delle sue opere sono conservate nelle biblioteche nazionali. I suoi scritti spaziano dalla storia locale alla cultura popolare, all’emigrazione, con titoli significativi come I portali… di San Marco in Lamis, Rignano Garganico/Tra pietre e segni della storia, E così ho lasciato la mia terra…, Dal paese al mondo – Storie di vita di emigrati di Rignano Garganico e molti altri.

Tra le sue ultime pubblicazioni figurano il romanzo storico Rocco e Carmela – Storie d’amore e di transumanza (2023) e il trattato storico-biografico La storia della Famiglia Corigliano – Baroni e poi Marchesi di Rignano e di Villanova (2024).

Tonino Del Vecchio ha dedicato la vita a valorizzare il patrimonio culturale e sociale del Gargano, approfondendo, con rigore e passione, le vicende della sua terra e della sua gente.