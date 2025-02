[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Parte sabato 1 marzo il “Carnevale a Foggia”

Un Carnevale all’insegna dell’aggregazione, della solidarietà, dell’inclusione, di momenti di spensieratezza da regalare a bambine e bambini e alle loro famiglie, dal centro alle periferie, con il coinvolgimento delle parrocchie e di importanti realtà del Terzo Settore. Il cartellone allestito dall’amministrazione comunale – e in particolare dagli assessorati alla Cultura e alle Politiche sociali, con la Commissione Cultura che ha svolto un importante ruolo propositivo – ha una marcata connotazione sociale, oltre che ricreativa, e anche nel divertimento mette al centro la persona senza distinzioni di sorta, qualunque sia l’estrazione sociale e la sua condizione.

Ricco il programma, che parte il prossimo sabato 1 marzo con un doppio appuntamento, dalle ore 16: la festa in oratorio organizzata dalla parrocchia Sacro Cuore di Gesù (riservata a bambini dai 6 ai 15 anni), e quella organizzata dalla cooperativa San Riccardo Pampuri presso la Pinacoteca Il 9Cento (riservata a bambini dai 4 ai 10 anni). Dalle ore 17, sfilata per le vie del centro a cura dell’associazione Rinascita, e dalle ore 17.30 un’altra festa in oratorio organizzata dalla parrocchia S. Alfonso De’ Liguori.

Domenica 2 marzo, alle ore 9 dalle vie limitrofe alla parrocchia Sant’Anna partirà una sfilata. Alle ore 9.30 davanti al pronao della villa comunale si svolgerà l’edizione 2025 di ‘Pompieropoli’ organizzata dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco – con il patrocinio dell’amministrazione comunale – ed alle ore 10.30 è in programma ‘Il Paese delle Meraviglie’, con attrazioni per le vie del centro e in villa comunale. Nel pomeriggio dalle ore 17 nuova sfilata da piazza Giovanni XIII alla parrocchia Sant’Antonio; dalle ore 19, musica in piazza Cesare Battisti e dalle ore 20 un’altra festa in oratorio organizzata dalla parrocchia Sacro Cuore di Gesù.

Lunedì 3 marzo, dalle ore 9 l’associazione I Fun (che ha come mission la formazione di bambini con disturbo dello spettro autistico) organizzerà colorati laboratori di Carnevale alla Pinacoteca Il 9Cento per bambini dai 5 ai 10 anni.

Martedì 4 marzo dalle ore 16.30 un’altra festa nelle vie limitrofe alla parrocchia S. Michele Arcangelo, e dalle ore 17 doppio appuntamento: un party alla Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte (organizzato dall’associazione Il Girasole) e ‘Un Carnevale divino’ organizzato dall’ass. Mira alla Pinacoteca Il 9Cento per bambini dagli 8 anni in su.

Mercoledì 5 marzo, dalle ore 16.30 la cooperativa sociale Medihospes intratterrà bambini dai 3 agli 11 anni con “Animare la carta: maschere di Carnevale” alla ludoteca ‘La città dei giochi’, iniziativa che verrà replicata il giorno successivo nello stesso luogo e orario per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni. Sabato 8 marzo dalle ore 9 la sfilata conclusiva in centro e nella villa comunale.

“Anche per il Carnevale abbiamo mantenuto la filosofia che ispira la nostra azione amministrativa, e il coinvolgimento attivo delle parrocchie permette un ulteriore rafforzamento del legame con la comunità, una comunità allargata e accogliente” spiega l’assessora alla Cultura Alice Amatore. “Evasione e riflessione possono e devono andare a braccetto, e proposte così aperte e inclusive mi auguro riscuotano l’attenzione che meritano” sottolinea l’assessora alle Politiche Sociali Simona Mendolicchio. “Ringraziamo l’esecutivo per l’attenzione riservata alle nostre proposte e alle nostre sollecitazioni, formulate dopo un attento ascolto dei cittadini” le parole del presidente della Commissione Cultura, Italo Pontone.