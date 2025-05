Parte il Summer Camp 2025 presso il Gabbiano Beach, ecco come partecipare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La SSD Atletica Manfredonia in collaborazione con il Gabbiano Beach organizza la decima edizione del Summer Camp.

Dal 3 giugno al 30 agosto, presso il Gabbiano Beach, partirà il Summer Camp, per bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 12 anni. I partecipanti avranno a disposizione ampi spazi per le attività ludico-sportive, aree ombreggiate per la pausa merenda e per i vari laboratori creativi che si svolgeranno. Il campus multisport realizzato da animatori sportivi.

Per maggiori informazioni o prenotare il tuo posto, contattare il numero 339.4863497 (Lello) anche su whatsapp.