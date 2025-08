Parte il Festival Carpino in Folk

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FESTIVAL CARPINO IN FOLK: cinque giorni di eventi, momenti culturali e food Tutto pronto Carpino che si conferma “capitale” della musica popolare.

Tanti gli ospiti della rassegna, domani 6 agosto tuffo nelle tradizioni popolari

Tutto pronto per l’edizione 2025 del Festival Carpino in Folk che si svolge nel suggestivo borgo di Carpino, ospitando uno degli eventi più attesi e amati di Puglia. Il Carpino in Folk è ormai un evento consolidato a cui spetta il compito di preservare e valorizzare la musica popolare del Gargano, della Puglia ma anche edel Sud Italia.

Anche quest’anno ospiterà artisti di fama nazionale e internazionale capaci di attirare migliaia di appassionati di musica folk, turisti e curiosi da ogni luogo e che convergono a Carpino per vivere l’atteso happening artistico-culturale che si conferma punto di riferimento dell’offerta turistica della “montagna del sole”. Durante il Festival, nei vicoli e nella piazza di Carpino, riecheggerà il suono dell’antica chitarra battente, della tammorra e delle castagnole che si mescoleranno alle voci dei Cantori accompagnando il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la storia delle tradizioni del Gargano. A far da cornice al Festival ci saranno il lago di Varano e il Parco Nazionale del Gargano, attrattori di straordinaria bellezza.

Domani, 6 agosto 2025, la prima giornata della rassegna, un vero e proprio prologo della garganicità, tra arte podolica, cultura dell’olio e musica popolare. Questo il programma:

Ore 9:30

Visita al Museo della tessitura a cura dell’associazione “Il Telaio di Carpino” di Giannina Di Brina; visita allo spazio artistico del Frantoio Ortore;

Ore 10:30

Laboratorio Caseario con lavorazione e degustazione di formaggi con i mastri casari Giacomo, Marco e Bruno Facenna presso Masseria Didattica Facenna (C.da Caminizzo) – Carpino;

Ore 11:30

Laboratorio di panificazione con Salvatore Curatolo del “Forno Fantasma”.

Ore 12:30

-Show cooking “il cibo autentico del Gargano” con lo chef Rosario Di Donna (cucina sostenibile e a km O), proprietario del rinomato ristorante “U’ VULESC” di Cerignola e fresco vincitore del programma televisivo “4 Ristoranti di Alessandro Borghese”;

Pranzo e musica con musici e cantori della tarantella del Gargano. Ospiti speciali: I CANTORI DI CARPINO

L’ingresso alla Masseria con le varie attività prevede un ticket acquistabile iscrivendosi al Google moduli forms.gle/ddB9BqA2d9H8qT4c8 o all’ingresso.

Per info scrivere a info@carpinoinfolk.com o al numero 320-8288781.

Ore 19:30

Presentazione del libro “ACQUE DEL GARGANO” Memoria e paesaggi dell’associazione “Donne del Gargano in cammino” per riflettere insieme sull’importanza dell’acqua e sulle azioni utili per tutelare il patrimonio idrico del Gargano presso “Spazio artistico” del Frantoio Ortore.

A seguire il concerto del Maestro Vincenzo Aniello “In viaggio per Macondo… e ritorno: dalla Tarantella Del Gargano allo Choro”

CARPINO IN FOLK 2025 E’ PROMOSSO DALLA REGIONE PUGLIA, TEATRO PUBBLICO PUGLIESE E COMUNE DI CARPINO