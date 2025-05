[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PARTE CUNZ 2025 A RIGNANO GARGANICO: FOOD, DRINK, PRODOTTI DELLA TRADIZIONE E RACCONTI DI FANTASMI, MEGERE E FOLLETTI DEL PROMONTORIO.

Presentato a Rignano Garganico, nell’ex-palestra comunale, l’edizione 2025 di CUNZ, il primo ed unico Gargano Food Fest: un trionfo di sapori, musica e tradizione culinaria sta per inondare il Meridione d’Italia. L’appuntamento è fissato per il 23, 24 e 25 maggio 2025.

E quest’anno arrivano anche fantasmi, streghe e folletti grazie al volume di Angelo Riky Del Vecchio, che sarà distribuito in esclusiva durante le tre giornate dell’evento (in formato PDF, scaricabile con QrCode). L’opera è edita dal Circolo Culturale Giulio Ricci presso i tipi di Caputo Grafiche.

L’opera cartacea di Del Vecchio, con prefazioni di Matteo Coco e Andrea Ruscitto, sarà poi presentata ufficialmente a Rignano Garganico il 20 giugno 2025 (ore 18.00), a San Marco in Lamis il 21 giugno 2025 (ore 18.00) e a San Giovanni Rotondo il 5 luglio 2025 (ore 18.00). Orari e location saranno comunicati successivamente.

Il volume è una narrazione romanzata di storie popolari del Gargano, raccontate dagli anziani o accadute realmente nei comuni di Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Cagnano Varano, Vico del Gargano, Ischitella, Monte Sant’Angelo e in altre realtà del Promontorio.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato! Il programma ufficiale del CUNZ Gargano Food Fest, che animerà Rignano Garganico dal 23 al 25 Maggio, è stato svelato e promette di essere un’esperienza indimenticabile. Preparati a immergerti nell’anima più autentica del Gargano, in un tripudio di sapori genuini, melodie coinvolgenti, tradizioni secolari e spettacoli emozionanti.

Questo non è solo un elenco di eventi: è una vera e propria promessa di emozioni pure, un tuffo nelle radici profonde di una terra che profuma di Sud e di storie antiche. Immagina i vicoli pittoreschi che si trasformano in un palcoscenico vibrante di festa, dove ogni angolo racconta un pezzo della ricca cultura garganica.

Un viaggio sensoriale tra i sapori autentici del Gargano.

Il CUNZ Gargano Food Fest sarà un vero paradiso per i buongustai. Avrai l’opportunità di assaporare le eccellenze del territorio, dai pregiati oli extravergine d’oliva al fragrante pane fatto con grani antichi, dai formaggi artigianali che raccontano la storia dei nostri pascoli ai piatti tipici che custodiscono le ricette tramandate di generazione in generazione. Preparati a degustazioni che ti faranno innamorare, a scoprire i segreti della cucina locale e magari ad assistere a dimostrazioni culinarie che esalteranno la semplicità e la bontà degli ingredienti garganici.

La colonna sonora della Festa: musica e spettacolo per emozionare.

Ma il CUNZ non è solo cibo! L’atmosfera sarà resa ancora più magica da un ricco programma musicale che spazierà tra generi diversi, pronto ad accontentare tutti i gusti e a farvi ballare sotto le stelle del Gargano. Artisti locali e non solo si alterneranno sul palco, regalando momenti di pura allegria e condivisione. E non mancheranno sicuramente spettacoli itineranti, performance artistiche e momenti di intrattenimento che sorprenderanno ad ogni angolo.

Immersione nella tradizione: un tuffo nel cuore culturale del Gargano.

Il festival sarà anche un’occasione preziosa per riscoprire e celebrare le tradizioni più autentiche del Gargano. Attraverso rievocazioni, mostre di artigianato locale e momenti dedicati alle usanze del territorio, potrai vivere da vicino la vera essenza di questa terra. Un’opportunità unica per connettersi con la storia, la cultura e l’anima della comunità di Rignano Garganico.

Non perdere un attimo: segna il Programma e condividi l’entusiasmo.

Ora tocca a te! Prendi nota degli orari e delle date: 23, 24 e 25 Maggio sono i giorni da cerchiare in rosso sul calendario. Condividi questa notizia con tutti coloro che amano i sapori veri, la musica che fa vibrare l’anima e le tradizioni che scaldano il cuore.

Il conto alla rovescia è ufficialmente terminato. Il CUNZ Gargano Food Fest sta per iniziare e ti aspetta per regalarti tre giorni indimenticabili, grazie all’impegno del Comune di Rignano Garganico e della Regione Puglia.

Preparati a essere conquistato… il CUNZ sta per cominciare!

PER SEGUIRE TUTTE LE ULTERIORI NOVITA’ SULL’EVENTO: LINK