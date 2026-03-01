Attualità Manfredonia

Parliamo Manfredoniano: “Se Marze ngrogne te fé cadì l’ogne”

Se marze ngrogne te fé cadì l’ogne prov.


Se marzo è di cattivo umore ti manda tanto freddo da farti cadere le unghie (addirittura)!

Sappiamo tutti che il mese di marzo presenta e variabilità e instabilità meteorologiche molto rapide.
In lingua esiste un Detto: Marzo pazzerello, vede il sole e prende l’ombrello.

È accaduto più di una volta in Sicilia, nella Valle dei Templi di Agrigento con i mandorli fioriti, che è comparsa una micidiale nevicata.
In questo caso non sono cadute le unghie ma i fiori dagli alberi, con evidente danno agli agricoltori.

