Parliamo Manfredoniano: “Pulezéne”
Pulezéne top. = Pulsano
Amatissimo sito dei Manfredoniani, posto sul Gargano a pochi km dall’abitato, cui si accede attraverso il famoso tratturo: ‘u trattüre de Pulezéne.
Pulsano è anche il nome di una cittadina in Prov. di Taranto.
Pulsano sul Gargano è una Abbazia antichissima, fondata da San Giovanni de’ Scalzonibus (moderno Scalcione) di Matera intorno all’anno 1100.
L’Abbazia fu depredata nel 1966 di un’icona bizantina del XII secolo, molto simile a quelle coeve (Siponto, Trani, Monopoli, ecc.), che non fu mai più ritrovata.
Per secoli abbandonata, ora, grazie ad una comunità religiosa ivi insediata, sta ritornando ad essere un forte richiamo spirituale per i pellegrini diretti al Gargano.
Uno “storico” locale fece risalire il nome Pulsano a un prodigio avvenuto per merito dell’intercessione della Vergine ivi venerata: la guarigione di una persona nata con il polso lussato: quindi polso sano = polsano = Pulsano. Io andrei cauto su questa spiegazione. Lo stesso autore attribuì il toponimo Zapponeta alla straordinaria feracità del terreno (come dire: zappa-monete, ossia se tu zappi, se tu lavori, il terreno frutterà tanto da arricchirti come se coltivassi monete, magari d’oro…)
Quel signore era sicuramente dotato di una fevida fantasia creativa!
A settembre noi ragazzi andavamo a piedi a Pulezéne più per evasione e per attrazione verso le pulzelle che per richiamo religioso. Ma eravamo monelli.
