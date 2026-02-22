Attualità Manfredonia

Parliamo Manfredoniano: “Addj’ c’ha fatte staggjöne va fé vjirne”

Redazione22 Febbraio 2026
Dove hai trascorso l’estate vai a passare l’inverno.

Un po’ come la storiella della cicala, che ha cantato spensierata per tutta l’estate, mentre la previdente formica raggranellava scorte nel suo granaio.

Al primo gelo la imprevidente cicala chiese cibo alla formica.

La risposta appare nel titolo.

È un monito ad essere previdenti, a risparmiare, a non sprecare il tempo inutilmente: i tempi di magra sono imminenti e immanenti.

fonte: https://www.parliamomanfredoniano.it/addj-cha-fatte-staggjone-va-fe-vjirne-2/

