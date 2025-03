[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pareggio prezioso del Manfredonia a Gravina: termina 2 a 2



Anche oggi è valsa la regola della inespugnabilità del campo sportivo “Stefano Vicino” di Gravina, nel quale il Manfredonia sembrerebbe aver ottenuto solo pareggi ed alcuna vittoria. Alla fine è terminata con un pareggio per 2 a 2, risultato, a consuntivo, giusto per quanto accaduto al termine dei 98 minuti di gioco. Primo tempo da dimenticare per il Manfredonia, rintanato nella propria metà campo e spettatore inerte, per 36 minuti, del fraseggio e palleggio del Gravina abile ad andare in rete al 19 del pt con Stauciuc e raddoppiare al 39 del pt con Santoro su calcio di rigore.

Al 37 unica palla goal capitata sui piedi di Calemme che spara alto sulla traversa divorandosi il possibile pareggio. Secondo tempo di marca sipontina, grazie a qualche variazione tattica adottata da Mr Cinque, con licenza da parte di Calemme e Porzio, quinti di centrocampo, con il freno a mano tirato nella prima frazione di gioco di poter avanzare sulla trequarti ed esprimere le proprie peculiarità tecniche.

Va in goal il Manfredonia con Giampa, che di testa mette in rete il pallone pennellato su calcio di punizione eseguito da Calemme.

Al 95′ è Caputo che esegue magistralmente un calcio di punizione dalla distanza regalando il pareggio ai suoi. Pareggio meritato e rilevante in chiave salvezza, in una domenica nella quale le dirette concorrenti alla salvezza, quindi, Real Acerrana ed Ugento, risultano perdenti.

Fortuna ha voluto che nella seconda frazione di gioco siano state attuati i necessari accorgimenti tattici che hanno consentito al Manfredonia di agguantare, seppur in zona Cesarini un meritato pareggio.



Antonio Castriotta