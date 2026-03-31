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Parco regionale dell’Incoronata irraggiungibile per camminatori e ciclisti

Da oltre un anno la strada di grande interesse turistico e culturale

nota come via Ordona, che ripercorre gli antichi tratturi

Foggia-Ordona-Lavello e il tratturo San Lorenzo, non è più

percorribile. La causa è la chiusura del ponte sul torrente Cervaro,

all’interno del Parco regionale dell’Incoronata, dove sono state

installate reti e blocchi di cemento che impediscono

l’attraversamento.

Secondo quanto riferito dal Comune, il ponte presenterebbe un rischio

tale da impedirne il transito non solo ai veicoli, ma anche a pedoni,

tra cui pellegrini e camminatori, e ai ciclisti.

Questa situazione sta producendo conseguenze rilevanti. Le

tradizionali ciclopasseggiate organizzate dai Cicloamici presso il

bosco dell’Incoronata, appuntamento ormai consolidato e molto

partecipato, quest’anno non potranno svolgersi. Via Ordona

rappresentava infatti l’unico collegamento a bassa intensità di

traffico che consentiva di raggiungere il bosco da Foggia in

condizioni di sicurezza. Non va inoltre dimenticato che, soprattutto

nei fine settimana, erano numerosi i ciclisti che autonomamente

percorrevano via Ordona per raggiungere il bosco, a dimostrazione di

come questo itinerario fosse un punto di riferimento per la mobilità

ciclistica locale e non soltanto per le iniziative organizzate

dall’associazione. La stessa strada è inoltre attraversata da numerosi

cicloviaggiatori che, lungo l’antico tracciato della via Appia

Traiana, provenienti da Roma e Benevento, sono diretti verso i porti

di Bari o Brindisi per proseguire verso la Grecia e l’Oriente,

confermando il valore strategico di questo collegamento anche su scala

interregionale e internazionale.

Le alternative disponibili risultano inadeguate: la strada statale per

Cerignola è priva di complanare proprio nel tratto in cui attraversa

il Cervaro, mentre la strada provinciale per Ascoli, oltre a essere

trafficata, comporta un allungamento significativo del percorso,

rendendo difficile completare l’escursione nell’arco della mattinata e

scoraggiando la partecipazione dei meno allenati.

Alla luce di quanto esposto, appare urgente individuare soluzioni

concrete per non vanificare anni di promozione del Parco

dell’Incoronata attraverso iniziative di mobilità dolce. In primo

luogo si propone di affidare a un team di esperti una verifica

approfondita delle condizioni del ponte, al fine di accertare se sia

possibile consentire, almeno temporaneamente, il passaggio in

sicurezza di pedoni e ciclisti in attesa di un intervento strutturale

definitivo. Si auspica inoltre che, nel momento in cui sarà avviato il

cantiere per la realizzazione del nuovo ponte, venga prevista sin da

subito una passerella provvisoria che consenta a camminatori e

ciclisti di attraversare il torrente anche durante i lavori, evitando

così un’interruzione prolungata che potrebbe durare anni.

Qualora la riapertura, anche parziale, non fosse possibile, è

necessario attivare misure alternative efficaci. Tra queste, si

ritiene importante prevedere la possibilità di trasportare biciclette

sugli autobus del trasporto pubblico locale ATAF in numero adeguato.

Per quanto riguarda il servizio ferroviario, il collegamento tra

Foggia e la stazione della zona industriale Incoronata è già

esistente, ma attualmente non offre garanzie di capienza adeguata: in

alcune occasioni il servizio è svolto da un solo convoglio, mentre in

altre da due treni accoppiati. L’auspicio è che questa seconda

modalità, che consente un trasporto più significativo di biciclette,

diventi una soluzione stabile e programmata in orari concordati con

Rete Ferroviaria Italiana, così da assicurare continuità ed efficacia

al servizio.

L’associazione scrivente resta in attesa di conoscere quali iniziative

l’Amministrazione locale intenda adottare per garantire

l’accessibilità al Parco regionale dell’Incoronata attraverso forme di

mobilità sostenibile.

Fulvio Di Giuseppe – presidente FIAB Cicloamici Foggia