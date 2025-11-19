[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Parco Nazionale del Gargano: a Monte Sant’Angelo la festa dell’albero

Venerdì 21 novembre a Monte Sant’Angelo il Parco Nazionale del Gargano celebra la “Giornata Nazionale dell’Albero”

Anche il Parco Nazionale del Gargano, nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione del trentennale della sua istituzione, celebrerà la ‘Giornata Nazionale dell’Albero’.

L’evento, dal titolo ‘Gli alberi: un contributo alla vita’, si svolgerà venerdì 21 novembre, a partire dalle 9.30, nell’auditorium della Parrocchia dell’Immacolata Concezione di Monte Sant’Angelo.

Nel corso della manifestazione sono previste attività didattiche e ricreative a tema rivolte agli alunni ed attività di educazione ambientale a cura dei militari del Reparto Carabinieri Forestali.

Vi sarà, inoltre, la messa a dimora di alcuni alberi nel giardino antistante la Parrocchia dell’Immacolata Concezione, con la collaborazione degli alunni, e la benedizione del Parroco, Padre Antonio Zoccano.

“Piantare alberi significa investire nella vita – dichiara il Commissario Straordinario del Parco Nazionale del Gargano, Raffaele Di Mauro –. In questo senso non poteva mancare, all’interno del calendario del trentennale dell’Ente Parco, un momento dedicato alla ‘Giornata Nazionale dell’Albero’. Soprattutto non poteva mancare il coinvolgimento delle giovani generazioni, nei confronti delle quali abbiamo il dovere di promuovere e diffondere una matura cultura del rispetto dell’ambiente. Sono i nostri ragazzi i cittadini del domani – conclude Di Mauro –. Ed è a loro che affidiamo il compito di recepire e attuare questo messaggio”.