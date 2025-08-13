Eventi Manfredonia

Parco Archeologico di Siponto aperto a Ferragosto

Redazione13 Agosto 2025
Aperti a Ferragosto!

🏛️Ti aspettiamo per un Ferragosto all’insegna della bellezza, della storia e della cultura.

Vieni a scoprire la basilica paleocristiana, l’installazione di Edoardo Tresoldi e la storia dell’antica città di Siponto.

🕘 Orari di apertura: 10:30 – 19:30

Orari, biglietti e abbonamenti con tariffe speciali su 👉https://aditusculture.com/…/parco-archeologico-di…

