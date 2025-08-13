Eventi Manfredonia
Parco Archeologico di Siponto aperto a Ferragosto
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Parco Archeologico di Siponto aperto a Ferragosto
Aperti a Ferragosto!
Ti aspettiamo per un Ferragosto all’insegna della bellezza, della storia e della cultura.
Vieni a scoprire la basilica paleocristiana, l’installazione di Edoardo Tresoldi e la storia dell’antica città di Siponto.
Orari di apertura: 10:30 – 19:30
Orari, biglietti e abbonamenti con tariffe speciali su https://aditusculture.com/…/parco-archeologico-di…