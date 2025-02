[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Parcheggi Manfredonia, Forza Italia: “Dovete essere sinceri ed ammettere che volete fare cassa”

PIOVE…..GOVERNO “LADRO”



Al di là delle reiterate scelte scellerate dell’amministrazione La Marca,che danneggiano i concittadini, suscita scalpore il tentativo di addossare le responsabilità in capo ad altri organi.



In questo caso,il Comune,in maniera maldestra, individua nella nuova normativa governativa la causa della soppressione della cosiddetta” tolleranza” di quindici minuti,inerente il parcheggio a pagamento.

Nulla di più FALSO!!!



La disciplina legislativa non incide affatto sulle tolleranze previste dalle singole amministrazioni, anche attraverso le concessioni emanate in favore di singoli operatori privati, incaricati della gestione del servizio di sosta onerosa.



Anzi,il legislatore nazionale introduce un ulteriore “comporto di tolleranza”,in base al quale se si eccede del 10 % il tempo per cui è stata già corrisposta la tariffa, non si paga alcuna sanzione.

Ciò proprio per favorire il soddisfacimento delle esigenze immediate e minute dell’utenza.



Dovete essere sinceri con la cittadinanza ed ammettere che volete fare CASSA sulla pelle della comunità, così come sta per avvenire con la Tari per i rifiuti, che avete AUMENTATO.



Lo ribadiamo:SIETE UN BLUFF!!!!



I consiglieri comunali di Forza Italia

Liliana Rinaldi,Fabio Di Bari,Ugo Galli